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Синнер победил Фрица в финале Итогового турнира-2024
Уверенно и без особых проблем
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер на мажорной ноте завершил сезон 2023/2024. В финальном поединке Итогового турнира-2024 он одолел американца Тейлора Фрица (АТР №5).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора соревнований, в активе которого 14 подач на вылет, 28 виннеров, 2 из 6 использованных брейков, 9 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Путь в финал:
RR1: Алекс де Минор 6:3, 6:4
RR2: Тейлор Фритц 6:4, 6:4
RR3: Даниил Медведев 6:3, 6:4
SF: Каспер Рууд 6:1, 6:2
Для Синнера этот титул стал 18-м в его профессиональной карьере и восьмым в текущем сезоне. Итальянец побеждал на US Open-2024 и Australian Open-2024. За сезон Янник одержал 70 побед, а проиграл всего 6 матчей.
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