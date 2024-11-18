Синнер победил Фрица в финале Итогового турнира-2024

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер на мажорной ноте завершил сезон 2023/2024. В финальном поединке Итогового турнира-2024 он одолел американца Тейлора Фрица (АТР №5).

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу триумфатора соревнований, в активе которого 14 подач на вылет, 28 виннеров, 2 из 6 использованных брейков, 9 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Путь в финал:

RR1: Алекс де Минор 6:3, 6:4

RR2: Тейлор Фритц 6:4, 6:4

RR3: Даниил Медведев 6:3, 6:4

SF: Каспер Рууд 6:1, 6:2

Для Синнера этот титул стал 18-м в его профессиональной карьере и восьмым в текущем сезоне. Итальянец побеждал на US Open-2024 и Australian Open-2024. За сезон Янник одержал 70 побед, а проиграл всего 6 матчей.