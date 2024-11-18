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АТР обновили рейтинг, украинская команда получила нового лидера

Теннис
Обновлено

Урсу уже не первый среди наших

АТР обновили рейтинг, украинская команда получила нового лидера

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира. В ТОП-3 без изменений, на первой позиции итальянец Янник Синнер, вторым идет немец Александр Зверев, а ТОП-3 замыкает испанец Карлос Алькарас.

Среди украинской команды прошли кардинальные пертурбации. Первой ракеткой нашего государства стал Александр Овчаренко, с 332 позиции поднявшийся на 329 место. Вторым идет Олег Приходько, улучшивший свой рейтинг на 14 мест (341). А ТОП-3 замыкает экс-лидер сборной Вадим Урсу, потерявший 18 позиций (344).

394 (+19) Виталий Сачко

516 (-66) Юрий Джавакян

531 (-3) Эрик Ваншельбойм

536 (+5) Илья Марченко

538 (-1) Вячеслав Белинский

566 (-52) Алексей Крутых

Остальные украинские теннисисты в ТОП-600 не вошли. Напомним, что ранее Украина победила Австрию на Кубке Билли Джин Кинг.

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