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Синнер – о победе на Итоговом турнире: Это был удивительный год

Теннис
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Синнер – о победе на Итоговом турнире: Это был удивительный год

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал победу на Итоговом турнире-2024 и поделился планами на следующий сезон. Его слова цитирует Tennis Letter:

– Это исторический год: 2 титула Grand Slam, первая ракетка мира. И ты завершаешь год титулом здесь. Есть вещи, которые ты хочешь улучшить, и чувствуешь ли ты внутри себя, что можешь стать еще лучше в 2025 году?

– Еще лучше – это очень сложно. В этом году целью было пытаться играть каждый матч лучше.

Это был удивительный год. В следующем году увидим. Всё может измениться очень быстро и скоро.

Мы будем готовиться как можно лучше. Постараемся начать в Австралии с положительного настроения, а там увидим, как сложится все остальное – сказал Синнер.

Напомним, что ранее АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира.

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