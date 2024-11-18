Синнер – о победе на Итоговом турнире: Это был удивительный год

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал победу на Итоговом турнире-2024 и поделился планами на следующий сезон. Его слова цитирует Tennis Letter:

– Это исторический год: 2 титула Grand Slam, первая ракетка мира. И ты завершаешь год титулом здесь. Есть вещи, которые ты хочешь улучшить, и чувствуешь ли ты внутри себя, что можешь стать еще лучше в 2025 году?

– Еще лучше – это очень сложно. В этом году целью было пытаться играть каждый матч лучше.

Это был удивительный год. В следующем году увидим. Всё может измениться очень быстро и скоро.

Мы будем готовиться как можно лучше. Постараемся начать в Австралии с положительного настроения, а там увидим, как сложится все остальное – сказал Синнер.