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Синнер – о победе на Итоговом турнире: Это был удивительный год
Большая работа
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Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, прокомментировал
– Это исторический год: 2 титула Grand Slam, первая ракетка мира. И ты завершаешь год титулом здесь. Есть вещи, которые ты хочешь улучшить, и чувствуешь ли ты внутри себя, что можешь стать еще лучше в 2025 году?
– Еще лучше – это очень сложно. В этом году целью было пытаться играть каждый матч лучше.
Это был удивительный год. В следующем году увидим. Всё может измениться очень быстро и скоро.
Мы будем готовиться как можно лучше. Постараемся начать в Австралии с положительного настроения, а там увидим, как сложится все остальное – сказал Синнер.
Напомним, что ранее АТР
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