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WTA обновили рейтинг, среди украинок минимальные изменения
Все ждут начала нового сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений, на первой позиции Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинской команды также особых изменений не произошло. По-прежнему на 18 позиции Марта Костюк, 23-ей идет Элина Свитолина, а ТОП-3 наших теннисисток замыкает Даяна Ястремская (33).
57 Ангелина Калинина
102 (-5) Юлия Стародубцева
118 Леся Цуренко
140 (+1) Дарья Снигур
219 (+1) Анастасия Соболева
226 (+3) Катарина Завацкая
233 (+3) Валерия Страхова
Напомним, что ранее АТР
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