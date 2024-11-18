WTA обновили рейтинг, среди украинок минимальные изменения

WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений, на первой позиции Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.

Среди украинской команды также особых изменений не произошло. По-прежнему на 18 позиции Марта Костюк, 23-ей идет Элина Свитолина, а ТОП-3 наших теннисисток замыкает Даяна Ястремская (33).

57 Ангелина Калинина

102 (-5) Юлия Стародубцева

118 Леся Цуренко

140 (+1) Дарья Снигур

219 (+1) Анастасия Соболева

226 (+3) Катарина Завацкая

233 (+3) Валерия Страхова