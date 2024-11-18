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Последний турнир в карьере. Надаль рассказал о целях на Кубок Дэвиса

Теннис
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Браво Рафа

Последний турнир в карьере. Надаль рассказал о целях на Кубок Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль поделился своими ожиданиями от матчей Кубка Дэвиса за сборную Испании.

"Я собираюсь наслаждаться этой неделей. Я знаю, что это будет большая перемена в моей жизни, но это произойдет позже. Во время самого турнира я не придаю этому большого значения. Сейчас я здесь, в команде, и очень взволнован. Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы попытаться помочь команде. Конечно, это будет моя последняя неделя в профессиональном туре, но, в конце концов, здесь командный чемпионат. Самое важное – попытаться помочь сборной и сосредоточиться на том, что мы должны делать. То есть играть в теннис и делать это очень хорошо, потому что и соперник, и условия будут сложнее. Поэтому эмоции останутся в конце, а до и во время игры мы должны быть сосредоточены на том, что нам нужно делать.

То, что я имею возможность завершить карьеру здесь, в Испании – это замечательно. Все знают, как я люблю свою страну. Я никогда не переезжал, мне нравится здесь жить. Я очень доволен, что имею такой шанс насладиться этим. У меня никогда не будет возможности в полной мере отблагодарить всех здесь, в Испании, за поддержку и любовь, которые я всегда испытывал. Журналисты, зрители, дети... С ними у меня всегда была отличная связь. Мне очень удалось наслаждаться этим. Чувствовать, что меня так любят, это было очень особенно" – сказал Рафа.

Напомним, что ранее WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира.

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Рафаэль Надаль
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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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