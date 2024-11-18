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Янник Синнер переписывает историю: Итальянец повторил рекорд 1986 года на Итоговом турнире ATP

Теннис

В решающем матче он обыграл Фрица

Янник Синнер переписывает историю: Итальянец повторил рекорд 1986 года на Итоговом турнире ATP

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым, кто выиграл Итоговый турнир ATP, не уступив ни одного сета, со времён Ивана Лендла в 1986 году.

17 ноября Синнер в финале в двух сетах обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин, так и среди женщин.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера.

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