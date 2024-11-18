Янник Синнер переписывает историю: Итальянец повторил рекорд 1986 года на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым, кто выиграл Итоговый турнир ATP, не уступив ни одного сета, со времён Ивана Лендла в 1986 году.

17 ноября Синнер в финале в двух сетах обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итальянец заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин, так и среди женщин.

Трофей на Итоговом турнире ATP — 2024 является восьмым в сезоне для Синнера.