Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определилось место проведения Итогового турнира АТР до 2030-го года
Победителем соревнований в 2024 году стал Янник Синнер
Фото: sport.ru
Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци. Официально ещё не объявлено, где дальше будет проходить чемпионат.
Ранее сообщалось, что в 2026 году турнир переедет в Милан.
"За последние четыре года Италия показала себя невероятным хозяином нашего самого престижного турнира, хозяином, способным создать поистине особенные впечатления как для игроков, так и для болельщиков. Спасибо FITP и всем партнёрам мероприятия за поддержку на протяжении последних четырёх лет. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить поднимать эту планку вместе", — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP.
Сегодня, 17 ноября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем турнира, обыграв американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Популярное сейчас
- "Противная" команда, "вонючая". Шацких высказался о сопернике сборной Украины
- Лидер Первой лиги объявил об уходе четырех игроков
- Англия и Норвегия выиграли группы Лиги наций, Франция победила Италию, грандам УПЛ интересен талант Ворсклы. Главные новости за 17 ноября
- Словакия сенсационно победила США в матче финальной серии Кубка Билли Джин Кинг
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля