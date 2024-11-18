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Определилось место проведения Итогового турнира АТР до 2030-го года

Теннис
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Победителем соревнований в 2024 году стал Янник Синнер

Определилось место проведения Итогового турнира АТР до 2030-го года

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года. Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци. Официально ещё не объявлено, где дальше будет проходить чемпионат.

Ранее сообщалось, что в 2026 году турнир переедет в Милан.

"За последние четыре года Италия показала себя невероятным хозяином нашего самого престижного турнира, хозяином, способным создать поистине особенные впечатления как для игроков, так и для болельщиков. Спасибо FITP и всем партнёрам мероприятия за поддержку на протяжении последних четырёх лет. Мы с нетерпением ждём возможности продолжить поднимать эту планку вместе", — приводит слова Гауденци официальный сайт ATP.

Сегодня, 17 ноября, первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем турнира, обыграв американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

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