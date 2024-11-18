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Надаль рассказал, сыграет ли в Кубке Дэвиса - 2024
Испанец завершит карьеру по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, планирует ли играть в матчах одиночного разряда в финале Кубка Дэвиса – 2024, который с 19 по 24 ноября пройдёт в Малаге (Испания). Для 38-летнего Надаля этот турнир станет последним в профессиональной карьере.
В четвертьфинале Кубка Дэвиса – 2024 сборная Испании сразится с командой Нидерландов.
"Это вопрос к капитану (Давиду Ферреру), а не ко мне. Я стараюсь работать как можно усерднее, так было последние полтора месяца. Поскольку я не так часто участвую в соревнованиях, мне немного сложнее постоянно поддерживать высокий уровень. Улучшения происходят каждый день. У нас отличная команда, все эти игроки провели отличный сезон в туре, так что капитан должен решать, что лучше для команды", — приводит слова Надаля AS.
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