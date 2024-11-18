Кубок Билли Джин Кинг. Италия одержала дебютную победу в матче с Польшей

78-я ракетка мира Лючия Бронцетти принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

В стартовом поединке Бронцетти обыграла 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала

Лючия Бронцетти — Магда Линетт 6:4, 7:6 (7:3)

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут.

В следующем матче одиночного разряда пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с итальянкой Жасмин Паолини (четвёртая ракетка мира, олимпийская чемпионка в парном разряде).