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Кубок Билли Джин Кинг. Италия одержала дебютную победу в матче с Польшей

Теннис

Следующий матч сыграет Ига Швёнтек

Кубок Билли Джин Кинг. Италия одержала дебютную победу в матче с Польшей

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

78-я ракетка мира Лючия Бронцетти принесла сборной Италии первое очко в матче с командой Польши в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024.

В стартовом поединке Бронцетти обыграла 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала

Лючия Бронцетти — Магда Линетт 6:4, 7:6 (7:3)

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 49 минут.

В следующем матче одиночного разряда пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" вторая ракетка мира Ига Швёнтек сразится с итальянкой Жасмин Паолини (четвёртая ракетка мира, олимпийская чемпионка в парном разряде).

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