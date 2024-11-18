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Алькарас: Уже почти забыл о простуде и чувствую себя почти на 100%

Теннис

Испанец готовится к Кубку Дэвиса

Алькарас: Уже почти забыл о простуде и чувствую себя почти на 100%

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о самочувствии перед стартом финальной стадии Кубка Дэвиса.

"Всё ещё немного простужен. В последние несколько дней смог тренироваться здесь почти нормально и очень хорошо, а дальше посмотрим. Уже почти забыл о простуде и чувствую себя почти на 100%, гораздо лучше, чем в Турине. Вчера тренировался в длинных розыгрышах и чувствовал себя очень хорошо. Надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать на соревнованиях", — приводит слова Алкьараса Eurosport.es.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас заболел за несколько дней до старта Итогового турнира ATP — 2024. Испанец испытывал проблемы с дыханием.

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Карлос Алькарас
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