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Янник Синнер обошёл Алькараса по призовым за сезон. Названо сумму

Теннис
Обновлено

Итальянец заработал солидную сумму

Янник Синнер обошёл Алькараса по призовым за сезон. Названо сумму

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024.

Его с большим отрывом (более $ 7 млн) возглавил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, ранее выигравший Итоговый чемпионат ATP.

Теннис. ATP. Сумма заработанных призовых за сезон. Топ-10:

  1. Янник Синнер (Италия) – $ 16 946 149;
  2. Карлос Алькарас (Испания) – $ 9 850 338;
  3. Александр Зверев (Германия) – $8 995 103;
  4. Тэйлор Фриц (США) – $7 006 195;
  5. Даниил Медведев (-) – $ 5 615 756;
  6. Каспер Рууд (Норвегия) – $ 5 065 307;
  7. Новак Джокович (Сербия) – $ 4 421 915;
  8. Андрей Рублёв (-) – $ 4 130 816;
  9. Алекс де Минор (Австралия) – $ 4 080 046;
  10. Стефанос Циципас (Греция) – $ 3 528 424.
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