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Янник Синнер обошёл Алькараса по призовым за сезон. Названо сумму
Итальянец заработал солидную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024.
Его с большим отрывом (более $ 7 млн) возглавил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, ранее выигравший Итоговый чемпионат ATP.
Теннис. ATP. Сумма заработанных призовых за сезон. Топ-10:
- Янник Синнер (Италия) – $ 16 946 149;
- Карлос Алькарас (Испания) – $ 9 850 338;
- Александр Зверев (Германия) – $8 995 103;
- Тэйлор Фриц (США) – $7 006 195;
- Даниил Медведев (-) – $ 5 615 756;
- Каспер Рууд (Норвегия) – $ 5 065 307;
- Новак Джокович (Сербия) – $ 4 421 915;
- Андрей Рублёв (-) – $ 4 130 816;
- Алекс де Минор (Австралия) – $ 4 080 046;
- Стефанос Циципас (Греция) – $ 3 528 424.
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