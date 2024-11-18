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Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

Польская теннисистка сравняла счет с Италией

Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Польши сравняла счёт (1:1) в матче с командой Италии в полуфинальном раунде Кубка Билли Джин Кинг – 2024. Соревнования проходят в Малаге (Испания).

Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала

Ига Швёнтек — Жасмин Паолини 3:6, 6:4, 6:4

Первое очко в поединке Польше принесла пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира Ига Швёнтек. В своём матче Ига обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 38 минут. В её рамках Швёнтек восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Паолини четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных.

Ранее счёт в матче Польша — Италия открыла 78-я ракетка мира Лючия Бронцетти, обыгравшая 38-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.

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