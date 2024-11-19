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Италия второй год подряд сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг
Триумф для Паолини и команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Италии по теннису сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг. За главный трофей соревнований представительницы апеннинского полуострова будут спорить с победителем пары Великобритания/Словакия.
В полуфинале турнира итальянки одолели представительниц Польши во главе со второй ракеткой мира Игой Свентек.
Одиночные поединки:
Магда Линетт – Лучия Брондзетти 4:6, 6:7
Ига Свентек - Жасмин Паолини 3:6, 6:4, 6:4
Парный матч:
Катажина Кофе/Ига Свентек - Сара Эррани/Жасмин Паолини 5:7, 5:7
В прошлом году Италия также играла в финале Кубка Билли Джин Кинг. Тогда представительницы европейского континента уступили теннисисткам из Канады. В 2006, 2009, 2010 и 2013 годах итальянки побеждали на соревнованиях.
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