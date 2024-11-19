Украинская теннисистка Марта Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Большие обновления уже на подходе! Мой фонд официально перезапускается, и скоро я буду делиться с вами всеми подробностями. Тем временем с гордостью сообщаю, что мы подписали меморандум по МОН Украины. В то же время, обсудили планы развития тенниса и продвижения здорового образа жизни, образования и лидерских качеств.

Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся – это нехватка оборудования, но я уверена, что наши партнеры помогут нам найти правильные решения. Не могу дождаться, чтобы поделиться подробнее о том, что будет дальше" – говорится в сообщении.