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Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины
Надежда на результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.
"Большие обновления уже на подходе! Мой фонд официально перезапускается, и скоро я буду делиться с вами всеми подробностями. Тем временем с гордостью сообщаю, что мы подписали меморандум по МОН Украины. В то же время, обсудили планы развития тенниса и продвижения здорового образа жизни, образования и лидерских качеств.
Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся – это нехватка оборудования, но я уверена, что наши партнеры помогут нам найти правильные решения. Не могу дождаться, чтобы поделиться подробнее о том, что будет дальше" – говорится в сообщении.
Напомним, что Италия второй год
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