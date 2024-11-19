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Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины

Теннис
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Надежда на результат

Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины. Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Большие обновления уже на подходе! Мой фонд официально перезапускается, и скоро я буду делиться с вами всеми подробностями. Тем временем с гордостью сообщаю, что мы подписали меморандум по МОН Украины. В то же время, обсудили планы развития тенниса и продвижения здорового образа жизни, образования и лидерских качеств.

Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся – это нехватка оборудования, но я уверена, что наши партнеры помогут нам найти правильные решения. Не могу дождаться, чтобы поделиться подробнее о том, что будет дальше" – говорится в сообщении.

Напомним, что Италия второй год подряд сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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