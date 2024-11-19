Свентек – о полуфинале Кубка Билли Джин Кинг: Мы боролись до конца и отдали все силы

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек прокомментировала поражение своей команды в поединке против сборной Италии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

"Эти последние матчи на турнире были очень напряженными, и было приятно, что в важные моменты я была готова использовать свои шансы и в результате выиграть. Честно говоря, не думаю, что я когда-то была такой усталой, как после полуфинала (улыбается).

В одиночном матче против Паолини, я думаю, я не отыграла так же стабильно, как в предыдущих матчах против нее. И в финале Ролан Гаррос, и на US Open тоже, я не давала ей простора, чтобы она могла вернуться в игру. Сегодня я это сделала, и она этим воспользовалась. Она топ-игрок, и вы не можете делать это, если хотите уверенно победить. Я думаю, что мой уровень энергии был очень низким во втором сете, но силы вернулись ко мне в третьей партии. Не знаю почему (улыбается), но я просто чувствовала себя лучше в третьем сете, так что подумала, что смогу сделать больше.

Что касается парного поединка, то нет чего-то, о чем я жалею. Я сражалась за каждое очко. Да, возможно, был один розыгрыш на сетболе, который я могла бы сыграть лучше, но тактически я облажалась... Но в целом мы боролись до конца и отдали все силы" – сказала Ига.