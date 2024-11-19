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Паолини прокомментировала выход Италии в финал Кубка Билли Джин Кинг
Великолепный матч от Жасмин
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала
"Я думаю, потому что здесь довольно быстрое покрытие, этот матч против Иги был несколько иным, по сравнению с нашими прошлыми встречами. Я была близка к победе, но мне немного не хватило, потому что она играла невероятно. Особенно в третьем сете, я думаю, она подняла свой уровень, в том числе и на подаче. У меня было несколько шансов во втором сете и, возможно, в третьем, но я должна поздравить ее, потому что в важных моментах она играет невероятно.
В парном матче я пыталась найти энергию после поражения. В раздевалке, пока мной занимался физиотерапевт, я пыталась восстановиться как можно скорее. Я говорила себе, мол, мы должны попытаться выиграть, давай-давай, это парный разряд, я должна выложиться на 100%, я должна найти энергию! Я повторяла это. Следует также сказать, что наша команда на скамейке запасных нас прекрасно поддерживала, и это, конечно, помогло мне найти силы. Когда ты играешь за свою страну, у тебя появляется дополнительная мотивация. Поэтому я пыталась во всем найти энергию" – сказала Жасмин.
Напомним, что ранее Свентек
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