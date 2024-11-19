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Стало известно, сыграет ли Надаль в Кубке Дэвиса — 2024
Испанец завершит карьеру по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль проведёт матч в одиночном разряде в матче Кубка Дэвиса — 2024 против Нидерландов на стадии 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
Встреча пройдёт 19 ноября, и начнётся не ранее 18:00 по киевскому времени. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.
Во втором матче одиночного разряда третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором.
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