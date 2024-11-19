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Кубок Билли Джин Кинг. Эмма Радукану одержала победу и вывела Великобританию вперёд в матче 1/2 финала

Теннис

Теннисистка отдала сопернице шесть геймов

Кубок Билли Джин Кинг. Эмма Радукану одержала победу и вывела Великобританию вперёд в матче 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка US Open – 2021, 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вывела свою сборную вперёд в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии. Она обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга).

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Полуфинал

Эмма Радукану — Виктория Грунчакова 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Радукану выполнила восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Грунчаковой пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором матче одиночного разряда матча Великобритания — Словакия сыграют Кэти Бултер и Ребекка Шрамкова.

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Эмма Радукану
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