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Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса
Финальная часть соревнований стартует уже сегодня, 19 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.
"Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер", — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.
The world No.1 has landed in Malaga ????????????— Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024
See you soon, @janniksin! ????#DavisCup pic.twitter.com/uQ6ftiQQLE
В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой Аргентины. В четверг, 21 ноября, Янник Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом. Итальянцы являются действующими чемпионами Кубка Дэвиса.
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