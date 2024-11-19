Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

"Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер", — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.

В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой Аргентины. В четверг, 21 ноября, Янник Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом. Итальянцы являются действующими чемпионами Кубка Дэвиса.