Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

"Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер", — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.

The world No.1 has landed in Malaga ????????????



See you soon, @janniksin! ????#DavisCup pic.twitter.com/uQ6ftiQQLE