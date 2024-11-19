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Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Теннис

Финальная часть соревнований стартует уже сегодня, 19 ноября

Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

"Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер", — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.

В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой Аргентины. В четверг, 21 ноября, Янник Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом. Итальянцы являются действующими чемпионами Кубка Дэвиса.

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