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Надаль потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса. Возможно, это был последний матч испанца в карьере

Теннис
Обновлено

1:0 повели Нидерланды

Надаль потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса. Возможно, это был последний матч испанца в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде Кубка Дэвиса — 2024 с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов на стадии 1/4 финала.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала

Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль 6:4, 6:4

Надаль выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и три брейк-пойнта.

Всё решится во второй встрече одиночного разряда, где третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

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