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Надаль потерпел поражение в матче Кубка Дэвиса. Возможно, это был последний матч испанца в карьере
1:0 повели Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде Кубка Дэвиса — 2024 с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов на стадии 1/4 финала.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
Ботик ван де Зандсхулп — Рафаэль Надаль 6:4, 6:4
Надаль выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и три брейк-пойнта.
Всё решится во второй встрече одиночного разряда, где третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.
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