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Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
В парном разряде теннисистки обыграли британский дуэт
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором британский дуэт Оливии Николлс и Хитер Уотсон встречался с теннисистками из Словакии. Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах и вывели команду в финал соревнований.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
Оливия Николлс/Хитер Уотсон — Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова 2:6, 2:6
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Николлс/Уотсон один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и заработали четыре брейк-пойнта. На счету Грунчаковой/Михаликовой два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Ранее Эмма Радукану обыграла Викторию Грунчакову, а Кэти Бултер уступила Ребекке Шрамковой. В финале сборная Словакии встретится с командой из Италии.
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