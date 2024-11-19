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Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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В парном разряде теннисистки обыграли британский дуэт

Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором британский дуэт Оливии Николлс и Хитер Уотсон встречался с теннисистками из Словакии. Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах и вывели команду в финал соревнований.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала

Оливия Николлс/Хитер Уотсон — Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова 2:6, 2:6

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Николлс/Уотсон один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и заработали четыре брейк-пойнта. На счету Грунчаковой/Михаликовой два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Ранее Эмма Радукану обыграла Викторию Грунчакову, а Кэти Бултер уступила Ребекке Шрамковой. В финале сборная Словакии встретится с командой из Италии.

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