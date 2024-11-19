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Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг впервые за 22 года

Теннис
Обновлено

Тогда турнир назывался Кубком Федерации

Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг впервые за 22 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 ноября сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Это произошло впервые с 2002 года, когда турнир назывался Кубком Федерации. В полуфинале словачки победили команду Великобритании в трёх матчах.

Сначала Виктория Грунчакова уступила Эмме Радукану, затем Ребекка Шрамкова обыграла Кэти Бултер, а в парном разряде Тереза Михаликова и Виктория Грунчакова обошли Хитер Уотсон и Оливию Николлс.

В финале турнира сборная Словакии сыграет с представительницами Италии, которые в 1/2 финала в трёх матчах обыграли польских теннисисток.

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