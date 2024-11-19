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Кубок Дэвиса. Карлос Алькарас сравнял счет в серии с Нидерландами

Теннис
Обновлено

Рафаэль Надаль уступил в первом матче

Кубок Дэвиса. Карлос Алькарас сравнял счет в серии с Нидерландами

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 40-ю ракетку из Нидерландов Таллона Грикспора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Теперь счёт между командами Испании и Нидерландов — 1:1.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала

Карлос Алькарас — Таллон Грикспор 7:6 (7:0), 6:3

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Алькарас 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Ранее Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу. Судьба путёвки в полуфинал Кубка Дэвиса решится в парном разряде.

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