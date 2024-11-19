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Надаль - о матче Кубка Дэвиса: У меня были и более стрессовые матчи, но этот мог быть последним

Теннис

Испанец потерпел поражение на старте соревнований

Надаль - о матче Кубка Дэвиса: У меня были и более стрессовые матчи, но этот мог быть последним

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, стал ли матч с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов в 1/4 финала Кубка Дэвиса самым эмоционально напряжённым в его карьере.

"У меня были и более стрессовые матчи, но этот мог быть последним, и потому в эмоциональном плане я должен был знать, как справиться с этим. Не хочу быть строгим к себе. Мне было недостаточно. Буду продолжать тренироваться каждый день, чтобы стать лучше, чем сегодня. Буду болеть за команду и надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Проиграл свой первый матч на Кубке Дэвиса и проиграл последний", — приводит слова Надаля Punto de Break.

Во втором матче 1/4 финала встречаются испанец Карлос Алькарас и Таллон Грикспор из Нидерландов. В случае поражения сборной Испании встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

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