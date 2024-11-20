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Кубок Дэвиса. Испания проиграла Нидерландам, Надаль официально совершил карьеру

Теннис
Обновлено

Эпоха покинула спорт

Кубок Дэвиса. Испания проиграла Нидерландам, Надаль официально совершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Испании по теннису проиграла в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. В битве за полуфинал Надаль и Ко уступили коллективу из Нидерландов.

Результат одиночных матчей:

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль 6:4, 6:4

Таллон Грикспор - Карлос Алькарас 6:7, 3:6

Результат парного матча:

Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп - Карлос Алькарас/Марсель Граньолерс 7:6, 7:6

Нидерланды за финал будут бороться против победителя пары Германия-Канада, матч состоится сегодня, 20 ноября.

Для Надаля его одиночный поединок против Зандсхулпа стал последним в профессиональной карьере. Кубком Дэвиса Рафа решил завершить свой путь в спорте. В этом турнире испанец сыграл 31 матч, проиграв только первую и последнюю встречи.

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