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Кубок Дэвиса. Испания проиграла Нидерландам, Надаль официально совершил карьеру
Эпоха покинула спорт
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Испании по теннису проиграла в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. В битве за полуфинал Надаль и Ко уступили коллективу из Нидерландов.
Результат одиночных матчей:
Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль 6:4, 6:4
Таллон Грикспор - Карлос Алькарас 6:7, 3:6
Результат парного матча:
Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп - Карлос Алькарас/Марсель Граньолерс 7:6, 7:6
Нидерланды за финал будут бороться против победителя пары Германия-Канада, матч состоится сегодня, 20 ноября.
Для Надаля его одиночный поединок против Зандсхулпа стал последним в профессиональной карьере. Кубком Дэвиса Рафа решил завершить свой путь в спорте. В этом турнире испанец сыграл 31 матч, проиграв только первую и последнюю встречи.
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