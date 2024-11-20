Кубок Дэвиса. Испания проиграла Нидерландам, Надаль официально совершил карьеру

Мужская сборная Испании по теннису проиграла в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. В битве за полуфинал Надаль и Ко уступили коллективу из Нидерландов.

Результат одиночных матчей:

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль 6:4, 6:4

Таллон Грикспор - Карлос Алькарас 6:7, 3:6

Результат парного матча:

Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп - Карлос Алькарас/Марсель Граньолерс 7:6, 7:6

Нидерланды за финал будут бороться против победителя пары Германия-Канада, матч состоится сегодня, 20 ноября.

Для Надаля его одиночный поединок против Зандсхулпа стал последним в профессиональной карьере. Кубком Дэвиса Рафа решил завершить свой путь в спорте. В этом турнире испанец сыграл 31 матч, проиграв только первую и последнюю встречи.