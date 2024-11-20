Надаль: Я был ребенком, который шел за своими мечтами, работал как можно больше, чтобы быть там, где я есть

Испанский теннисист, легендарный Рафаэль Надаль после своего последнего профессионального матча в карьере подвел краткие итоги своей долгой спортивной жизни.

"Я покидаю этот теннисный мир, встретив многих друзей на своем пути. У меня есть так много людей, которых я хотел бы поблагодарить. Я иду со спокойствием в душе, оставившим спортивное и личное наследие. Когда я был совсем маленьким, мне повезло, что мой дядя Тони был теннисным тренером, у которого была замечательная семья, которая имела возможность поддерживать меня в любую минуту.

Я был ребенком, который шел за своими мечтами, работал как можно больше, чтобы быть там, где я сегодня. В конце концов, многие работают и пытаются каждый день, но я один из тех, кому очень посчастливилось иметь ту жизнь, которую я смог прожить и пережить благодаря теннису. Есть цифры и титулы, но я хотел бы, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького селения на Майорке. Я пытался быть хорошим человеком, и надеюсь, что вы это почувствовали" – сказал Рафа.