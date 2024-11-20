Самое милое фото дня: Свитолина показала свою маленькую дочь и домашнего любимца. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свою дочь Skaї и ее питомца (имя собачки неизвестно). Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Испания уступила Нидерландам в четвертьфинале Кубка Дэвиса.