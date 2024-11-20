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Самое милое фото дня: Свитолина показала свою маленькую дочь и домашнего любимца. Фото

Теннис
Обновлено

Копия Элин

Самое милое фото дня: Свитолина показала свою маленькую дочь и домашнего любимца. Фото

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свою дочь Skaї и ее питомца (имя собачки неизвестно). Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Самое милое фото дня: Свитолина показала свою маленькую дочь и домашнего любимца. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Испания уступила Нидерландам в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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Элина Свитолина
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