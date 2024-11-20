Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самое милое фото дня: Свитолина показала свою маленькую дочь и домашнего любимца. Фото
Копия Элин
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала свою дочь Skaї и ее питомца (имя собачки неизвестно). Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Испания
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Может ли выступление в Лиге наций служить запасным путем для Украины на ЧМ-2026? Нормы Регламента
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Все решит парный матч. Украина сохранила шансы победить Австрию в Кубке Билли Джин Кинг
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн