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Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля

Теннис

Молодой испанец отметил достижения своего именитого соотечественника в теннисе

Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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21-летний Карлос Алькарас прокомментировал последний матч Рафаэля Надаля в одиночном разряде, отреагировав на завершение его легендарной карьеры.

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"Я думаю, что он был одним из лучших послов тенниса. Я имею в виду то, что его наследие будет вечным. Он был замечательным представителем этого вида спорта в целом", — говорит Алькарас о Надале.

"Да, это трудно осознавать, по крайней мере лично мне. Я не хочу думать о том, что я должен продолжать то, что он сделал для тенниса. Это трудно, почти невозможно, но я постараюсь сделать все возможное. Стоит отдать должное Рафе и сказать несколько важных слов о нем".

Напомним, что матч 38-летнего Рафаэля Надаля против Ботика ван де Зандсхулпа в Кубке Дэвиса стал последним в его профессиональной теннисной карьере.

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Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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