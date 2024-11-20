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Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля
Молодой испанец отметил достижения своего именитого соотечественника в теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний Карлос Алькарас прокомментировал последний матч Рафаэля Надаля в одиночном разряде, отреагировав на завершение его легендарной карьеры.
"Я думаю, что он был одним из лучших послов тенниса. Я имею в виду то, что его наследие будет вечным. Он был замечательным представителем этого вида спорта в целом", — говорит Алькарас о Надале.
"Да, это трудно осознавать, по крайней мере лично мне. Я не хочу думать о том, что я должен продолжать то, что он сделал для тенниса. Это трудно, почти невозможно, но я постараюсь сделать все возможное. Стоит отдать должное Рафе и сказать несколько важных слов о нем".
Carlos Alcaraz with a heartfelt tribute to Rafael Nadal ❤️#BBCTennis pic.twitter.com/wV2Kz644E3— BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2024
Напомним, что матч 38-летнего Рафаэля Надаля против Ботика ван де Зандсхулпа в Кубке Дэвиса стал последним в его профессиональной теннисной карьере.
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