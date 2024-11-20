Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на завершение карьеры Рафаэля Надаля

21-летний Карлос Алькарас прокомментировал последний матч Рафаэля Надаля в одиночном разряде, отреагировав на завершение его легендарной карьеры.

"Я думаю, что он был одним из лучших послов тенниса. Я имею в виду то, что его наследие будет вечным. Он был замечательным представителем этого вида спорта в целом", — говорит Алькарас о Надале.

"Да, это трудно осознавать, по крайней мере лично мне. Я не хочу думать о том, что я должен продолжать то, что он сделал для тенниса. Это трудно, почти невозможно, но я постараюсь сделать все возможное. Стоит отдать должное Рафе и сказать несколько важных слов о нем".