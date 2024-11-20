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Серена Уильямс: Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог

Теннис
Обновлено

Испанец завершил карьеру

Серена Уильямс: Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс записала обращение к теннисному сообществу по случаю завершения карьеры 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

"Рафаэль Надаль. Это имя легенды, имя, в котором столько вдохновения и силы. Я всегда восхищалась Рафой, мне нравилось то, что он делает, с тех пор как он впервые появился в туре в этих невероятно длинных шортах, которые я считала очень крутыми и стильными. Мне нравился его стиль, мощь и сила в руках. Он один из самых потрясающих, атлетичных, знаковых теннисистов в истории. Меня очень вдохновляло то, что я играла в одну эпоху с Рафой. Я смотрела и говорила: "Как мне быть похожей на Рафу Надаля?". Мне кажется, многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог. Я никогда бы не выиграла столько "Больших шлемов" на одном покрытии. С ума сойти, это просто невероятно. И я даже не знаю, сможет ли кто-то это повторить.

Он уникальный спортсмен, невероятный теннисист и человек. Рафа всегда такой доброжелательный и скромный на корте и за его пределам. Я обожаю беспрецедентную скромность Рафы. Буду скучать по твоим матчам. Я буду скучать по всему: по невероятной игре на корте, по тому, какой ты потрясающий человек и чемпион. Тебя всегда будет не хватать в туре, и я всегда буду восхищаться тобой и любить и поддерживать всё, что ты делаешь. Желаю тебе много любви, успехов и всего самого лучшего", — сказала Серена Уильямс в видеообращении.

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Рафаэль Надаль Серена Уильямс
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