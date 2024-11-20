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Глава АТР: Мы обязаны проводить турниры категории Мастерс, потому что это наш премиальный продукт

Теннис

Гауденци высказался о плотном календаре

Глава АТР: Мы обязаны проводить турниры категории Мастерс, потому что это наш премиальный продукт

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци отреагировал на жалобы игроков на плотный календарь в туре.

"Это проблема, и мы работаем над ней. Однако турниры принадлежат нам, и, поскольку у нас нет централизованной системы, мы не можем проводить мероприятия и переносить их по своему усмотрению. Кроме того, мы обязаны проводить турниры категории "Мастерс", это наш премиальный продукт. Потому что болельщики хотят видеть лучших игроков на крупнейших турнирах: "Больших шлемах", "Мастерсах" и Итоговых турнирах. Это популярный продукт, который нуждается в усилении, в том числе потому, что разрыв между "Большими шлемами" и "Мастерсами" значителен.

Мы расширили "Мастерсы", и в новом формате теоретически есть ещё один матч, если вы дойдёте до финала. Я согласен с игроками, когда они говорят, что межсезонье слишком короткое, и Кубок Дэвиса тоже влияет на это. При новом формате многие игроки играют в ноябре, а не только те, чьи команды вышли в финальную часть Кубка Дэвиса. Теперь у игроков не будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, восстановить силы и снова начать играть в теннис", — сказал Гауденци в эфире телеканала SportFace.

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