  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек опубликовала редкие совместные кадры с Рафаэлем Надалем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек опубликовала редкие совместные кадры с Рафаэлем Надалем

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка отреагировала на завершение карьеры испанцем

Ига Швёнтек опубликовала редкие совместные кадры с Рафаэлем Надалем

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем. Спортсменка опубликовала совместные фото.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

По теме
yellow-arrow
Глава АТР: Мы обязаны проводить турниры категории Мастерс, потому что это наш премиальный продукт
yellow-arrow
Серена Уильямс: Многие хотели понять, как стать Рафой, но никто не смог
yellow-arrow
Надаль: Я был ребенком, который шел за своими мечтами, работал как можно больше, чтобы быть там, где я есть
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости