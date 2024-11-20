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Ига Швёнтек опубликовала редкие совместные кадры с Рафаэлем Надалем
Польская теннисистка отреагировала на завершение карьеры испанцем
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем Рафаэлем Надалем. Спортсменка опубликовала совместные фото.
Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024.
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В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
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