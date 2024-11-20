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Четвертая ракетка мира обеспечила своей сборной победу в Кубке Билли Джин Кинг - 2024

Теннис
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Жасмин Паолини одержала победу в решающем матче

Четвертая ракетка мира обеспечила своей сборной победу в Кубке Билли Джин Кинг - 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Италии по теннису стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг – 2024. В финале командного турнира итальянки со счётом 2:0 обыграли команду Словакии.

Решающее очко команде Италии принесла четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. Финал

Жасмин Паолини — Ребекка Шрамкова 6:2, 6:1

Во втором одиночном матче она разгромила 43-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 6 минут.

В первом поединке 78-я ракетка мира итальянка Лючия Бронцетти со счётом 6:2, 6:4 одолела Викторию Грунчакову (238-й номер мирового рейтинга).

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Отметим, что команда Италии выиграла Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2013 года, то есть спустя 11 лет.

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