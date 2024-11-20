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Историческое достижение: Чемпионы Кубка Билли Джин Кинг догнали Испанию по количеству титулов
Уверенная победа
Фото: Getty Images
Женская сборная Италии по теннису сравнялась с Испанией по количеству завоёванных титулов на Кубке Билли Джин Кинг (ранее Кубке Федерации).
Итальянки стали обладательницами Кубка Билли Джин Кинг – 2024. В истории Италии это пятый титул главного командного теннисного турнира у женщин, начиная с 1963 года (момента введения формата).
Страны-рекордсмены по количеству титулов на Кубке Билли Джин Кинг/Кубке Федерации:
- США – 18 титулов;
- Чехословакия/Чехия – 11;
- Австралия – 7;
- Италия – 5;
- Испания – 5.
Кубок Федерации переименован в Кубок Билли Джин Кинг 17 сентября 2020 года.
Интересно, что Италия и Чехия выиграли 16 из последних 20 розыгрышей Кубка Билли Джин Кинг.
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