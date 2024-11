В АТР отреагировали на уход Рафаэля Надаля

Пресс-служба ATP отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем, бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

"Конец карьеры. Начало наследия", — прокомментировала ATP уход Надаля из спорта.

The end of a career.

