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В АТР отреагировали на уход Рафаэля Надаля

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Уходит легенда

В АТР отреагировали на уход Рафаэля Надаля

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба ATP отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем, бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

"Конец карьеры. Начало наследия", — прокомментировала ATP уход Надаля из спорта.

10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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Рафаэль Надаль
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