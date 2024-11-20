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В АТР отреагировали на уход Рафаэля Надаля
Уходит легенда
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба ATP отреагировала на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем, бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
"Конец карьеры. Начало наследия", — прокомментировала ATP уход Надаля из спорта.
The end of a career.— ATP Tour (@atptour) November 20, 2024
The start of a legacy.#SiempreRafa pic.twitter.com/DPMSfdQJsl
10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В последней игре в карьере испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
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