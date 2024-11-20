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Завацкая: Очень расстроилась, когда проиграла матч Краус
Теннисистка рассказала о матче с Австрией
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о подготовке сборной Украины к матчу с Австрией на Кубке Билли Джин Кинг.
"Сначала нужно было овладеть своими эмоциями. Сезон оказался не очень удачным. Например, у меня были тяжелые турниры на грунте, которыми я недовольна, а здесь нужно играть за сборную с большой ответственностью.
На первой же тренировке мы с девчонками быстро адаптировались. Покрытие на турнире оставило приятное впечатление. Илья Марченко старался придать нам уверенности во время тренировок.
Но я очень расстроилась, когда проиграла матч Краус. У меня было столько моментов, которые просто надо было использовать. Но хорошо, что вместе с командой смогли переключиться и правильно подготовиться к следующим матчам", - рассказала теннисистка для „Большой теннис Украины“.
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