Завацкая: Очень расстроилась, когда проиграла матч Краус

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о подготовке сборной Украины к матчу с Австрией на Кубке Билли Джин Кинг.

"Сначала нужно было овладеть своими эмоциями. Сезон оказался не очень удачным. Например, у меня были тяжелые турниры на грунте, которыми я недовольна, а здесь нужно играть за сборную с большой ответственностью.

На первой же тренировке мы с девчонками быстро адаптировались. Покрытие на турнире оставило приятное впечатление. Илья Марченко старался придать нам уверенности во время тренировок.

Но я очень расстроилась, когда проиграла матч Краус. У меня было столько моментов, которые просто надо было использовать. Но хорошо, что вместе с командой смогли переключиться и правильно подготовиться к следующим матчам", - рассказала теннисистка для „Большой теннис Украины“.