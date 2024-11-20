  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая: Очень расстроилась, когда проиграла матч Краус
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая: Очень расстроилась, когда проиграла матч Краус

Теннис

Теннисистка рассказала о матче с Австрией

Завацкая: Очень расстроилась, когда проиграла матч Краус

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о подготовке сборной Украины к матчу с Австрией на Кубке Билли Джин Кинг.

"Сначала нужно было овладеть своими эмоциями. Сезон оказался не очень удачным. Например, у меня были тяжелые турниры на грунте, которыми я недовольна, а здесь нужно играть за сборную с большой ответственностью.

На первой же тренировке мы с девчонками быстро адаптировались. Покрытие на турнире оставило приятное впечатление. Илья Марченко старался придать нам уверенности во время тренировок.

Но я очень расстроилась, когда проиграла матч Краус. У меня было столько моментов, которые просто надо было использовать. Но хорошо, что вместе с командой смогли переключиться и правильно подготовиться к следующим матчам", - рассказала теннисистка для „Большой теннис Украины“.

По теме
yellow-arrow
В АТР отреагировали на уход Рафаэля Надаля
yellow-arrow
Историческое достижение: Чемпионы Кубка Билли Джин Кинг догнали Испанию по количеству титулов
yellow-arrow
Четвертая ракетка мира обеспечила своей сборной победу в Кубке Билли Джин Кинг - 2024
Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости