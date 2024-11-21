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Костюк поблагодарила Надаля за его прекрасную карьеру. Фото

Теннис
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Нам будет его не хватать

Костюк поблагодарила Надаля за его прекрасную карьеру. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отреагировала на новость о завершении карьеры легендарного испанца Рафаэля Надаля. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Костюк поблагодарила Надаля за его прекрасную карьеру. Фото - изображение 1

Напомним, что свой последний поединок в профессиональной карьере Надаль провел на Кубке Дэвиса. В командном противостоянии против Нидерландов Рафа уступил своему оппоненту со счетом 0-2. Это поражение стало лишь вторым для испанца на этом турнире (свой первый матч в карьере на Кубке Дэвиса он также проиграл).

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