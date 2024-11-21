Костюк поблагодарила Надаля за его прекрасную карьеру. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка отреагировала на новость о завершении карьеры легендарного испанца Рафаэля Надаля. Соответствующий снимок Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что свой последний поединок в профессиональной карьере Надаль провел на Кубке Дэвиса. В командном противостоянии против Нидерландов Рафа уступил своему оппоненту со счетом 0-2. Это поражение стало лишь вторым для испанца на этом турнире (свой первый матч в карьере на Кубке Дэвиса он также проиграл).