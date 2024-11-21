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Свёнтек рассказала о своих целях на следующий сезон

Теннис
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Снова станет первой

Свёнтек рассказала о своих целях на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек поделилась со своими поклонниками краткими планами на следующий сезон.

"Наверное, я собираюсь начать новый сезон с новыми целями, и я уже с нетерпением жду этого, потому что у нас не было времени с Вимом Фиссетом, чтобы много потренироваться. Так что будет приятно попробовать поработать. Думаю, в этом году мне было легче играть под первым номером с мишенью на спине. В прошлом году у меня с этим были проблемы, так что в этом году я думаю, что показала прогресс в этом направлении.

Очень много событий, трудно не обдумывать все это... Я бы сказала, что после Ролан Гаррос сезон выглядел для меня по-другому. Первая часть была достаточно идеальна. А вторая – это взлеты и падения. Так что мне нужно время, чтобы проанализировать все" – сказала Ига.

Напомним, ранее Костюк поблагодарила Надаля за его прекрасную карьеру.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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