Паолини прокомментировала победу на Кубке Билли Джин Кинг

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала победу ее национальной команды на Кубке Билли Джин Кинг и рассказала о впечатлениях от заканчивающегося сезона.

"Это удивительное чувство. Это большой турнир, ты играешь за свою страну, за свою команду, за игроков, но также за всех людей, которые находятся за кулисами. Это хороший способ завершить год. Вы получаете больше энергии от своих коллег и всей команды. Мне очень нравится работать в команде. Мы очень весело проводим время. Мы много улыбаемся. После обеда мы играем в UNО (улыбается). У нас настоящие сражения, но после игры мы снова становимся друзьями.

Что бы я ответила, если бы год назад мне сказали, что я сыграю в двух финалах турниров Grand Slam и выиграю Кубок Билли Джин Кинг? Это невозможно (улыбается). Нет, этот год был безумным, а закончить его так – это мечта. В начале недели я не думала, что мы завершим неделю с трофеем, потому что всегда тяжело играть в таких соревнованиях. Никогда не знаешь, кто сыграет, кто нет, как ты себя чувствуешь на корте. Поэтому именно мне здесь тяжело играть хорошо. Но я рада, что мы смогли это сделать. После того, как в прошлом году мы проиграли в финале, это было нелегко сделать. Сборная Канады в прошлом году показала удивительный теннис. Но в этом году мы играли в удивительный теннис (улыбается). Так что мы этого заслуживаем, я думаю.

Я думаю, что это был невероятный год для итальянского тенниса. Это очень хорошо для нашего вида спорта в нашей стране, теннис в Италии сейчас быстро развивается. Также очень хорошо, что Янник Синнер – первая ракетка мира. Он приятный человек и в самом деле пример для всех. Да, это был невероятный год" – сказала Жасмин.