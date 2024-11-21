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Костюк рассказала, что помешало ей завоевать Grand Slam
Надо учиться у лучших
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала насколько важна для игры психология и работа с соответствующим специалистом. Об этом она сообщила в интервью каналу Бомбардир:
"Ожидания уже выше – ты хочешь далеко заходить везде, но это все равно очень стабильно, как для моей карьеры – стабильнее пока из всего, что я имела. Поэтому я и работаю над тем, чтобы максимально быть в этом жизненном балансе, когда все на своем месте. Это не всегда удается, но я уверенно двигаюсь туда.
Просто я, когда начала заниматься психологом, сразу понимала, почему я туда иду. И я понимала, что если бы я просто начала работать над своей спортивной частью с психологом, то я, возможно, уже имела бы Grand Slam. Я думаю, что невозможно, а точно.
Но я не знаю, что у меня было бы со всеми остальными частями в моей жизни. У меня не было такой цели. Я понимала, что мне нужно комплексно подойти к тому, где я хочу быть и кем я хочу быть" – сказала Марта.
Напомним, что ранее Паолини
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