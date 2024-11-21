Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В двух шагах до финала. Сборная США выбыла из четвертьфинала Кубка Дэвиса. Комментарии капитанов
Сенсация?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США выбыла из розыгрыша Кубка Дэвиса в 1/4 финала.
Капитан сборной США Боб Брайан при счёте 1:1 решил заменить исполнителей в парном теннисе. Вместо Раджива Рама и Остина Крайичека, вышли Бен Шелтон и Томми Пол.
Брайан поменял серебряных призёров Олимпийских игр в парном разряде на лучших игроков в одиночном разряде.
Сборная США уступила Мэтту Эбдену и Джордану Томпсону в двух сетах со счётом 6-4, 6-4.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Брайан на пресс-конференции сказал
"Решил в 15-минутном промежутке между вторым и третьим таймами. У нас есть опытная команда в парном разряде в лице Раджива и Остина, и у нас много сильных игроков в одиночном разряде. "Мы надеялись застать австралийцев врасплох", — сказал капитан.
Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт, ответил американцам, что эта надежда была напрасной
"Честно говоря, это нас не сильно удивило. Я видел, как они тренировались на неделе, так что да, это не было неожиданностью", - сказал Хьюитт.
Напомним, что одиночные разряды за свои сборные сыграли Бен Шелтон против Тоннаси Коккинакиса (1:2) и Тейлор Фриц против Де Минаура (2:0).
Популярное сейчас
- Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
- Удар межконтинентальной баллистикой, Кинжалом и X-101. Результаты утренней работы ПВО
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Все решит парный матч. Украина сохранила шансы победить Австрию в Кубке Билли Джин Кинг
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО