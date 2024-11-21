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В двух шагах до финала. Сборная США выбыла из четвертьфинала Кубка Дэвиса. Комментарии капитанов

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В двух шагах до финала. Сборная США выбыла из четвертьфинала Кубка Дэвиса. Комментарии капитанов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная США выбыла из розыгрыша Кубка Дэвиса в 1/4 финала.

Капитан сборной США Боб Брайан при счёте 1:1 решил заменить исполнителей в парном теннисе. Вместо Раджива Рама и Остина Крайичека, вышли Бен Шелтон и Томми Пол.

Брайан поменял серебряных призёров Олимпийских игр в парном разряде на лучших игроков в одиночном разряде.

Сборная США уступила Мэтту Эбдену и Джордану Томпсону в двух сетах со счётом 6-4, 6-4.

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Брайан на пресс-конференции сказал

"Решил в 15-минутном промежутке между вторым и третьим таймами. У нас есть опытная команда в парном разряде в лице Раджива и Остина, и у нас много сильных игроков в одиночном разряде. "Мы надеялись застать австралийцев врасплох", — сказал капитан.

Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт, ответил американцам, что эта надежда была напрасной

"Честно говоря, это нас не сильно удивило. Я видел, как они тренировались на неделе, так что да, это не было неожиданностью", - сказал Хьюитт.

Напомним, что одиночные разряды за свои сборные сыграли Бен Шелтон против Тоннаси Коккинакиса (1:2) и Тейлор Фриц против Де Минаура (2:0).

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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