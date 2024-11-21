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Дядя Надаля недоволен церемонией, посвящённой завершению карьеры теннисиста

Теннис

Испанец провел последний матч

Дядя Надаля недоволен церемонией, посвящённой завершению карьеры теннисиста

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил церемонию завершения карьеры испанского теннисиста.

"Это было эмоционально, при поддержке публики. Но я бы хотел увидеть образы Рафаэля, выигравшего Кубок Дэвиса в Севилье, Рафаэля на турнире в Мадриде, „Ролан Гаррос“ или Уимблдон, потому что это создаёт больше эмоций. Я не собираюсь никого критиковать. Мне бы хотелось чего-то другого. Я благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за детали и за добрые намерения. Но я бы хотел большего. В наши дни можно устраивать более эмоциональные церемонии, смешивая музыку с образами. Рафаэль — игрок, чьи образы передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, я был бы рад", — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024.

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