Дядя Надаля недоволен церемонией, посвящённой завершению карьеры теннисиста

Дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил церемонию завершения карьеры испанского теннисиста.

"Это было эмоционально, при поддержке публики. Но я бы хотел увидеть образы Рафаэля, выигравшего Кубок Дэвиса в Севилье, Рафаэля на турнире в Мадриде, „Ролан Гаррос“ или Уимблдон, потому что это создаёт больше эмоций. Я не собираюсь никого критиковать. Мне бы хотелось чего-то другого. Я благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за детали и за добрые намерения. Но я бы хотел большего. В наши дни можно устраивать более эмоциональные церемонии, смешивая музыку с образами. Рафаэль — игрок, чьи образы передают страсть и эмоции. Если бы они сделали это, я был бы рад", — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Ещё 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024.