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ФОТО. В АТР показали совместную пенсию Надаля и Федерера
Легенды на заслуженном отдыхе
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила своё видение того, чем вместе будут заниматься 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер после завершения своих карьер.
Иллюстрация ATP поделена на две части: на первой Федерер и Надаль катаются на яхте, на второй – проводят время в горах за обедом, на их столе лежит книга "Лучшие матчи Федаля".
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"Вайбы выхода на пенсию", — подписали картинку в ATP.
Retirement is a vibe ????????️@rogerfederer @RafaelNadal pic.twitter.com/jOkqSZ7dra— Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2024
Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2).
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