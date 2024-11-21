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ФОТО. В АТР показали совместную пенсию Надаля и Федерера

Теннис
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Легенды на заслуженном отдыхе

ФОТО. В АТР показали совместную пенсию Надаля и Федерера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила своё видение того, чем вместе будут заниматься 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер после завершения своих карьер.

Иллюстрация ATP поделена на две части: на первой Федерер и Надаль катаются на яхте, на второй – проводят время в горах за обедом, на их столе лежит книга "Лучшие матчи Федаля".

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"Вайбы выхода на пенсию", — подписали картинку в ATP.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. В рамках соревнований сборная Испании проиграла Нидерландам в четвертьфинале (1:2).

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