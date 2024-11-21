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Чемпион Итогового турнира-2024 принес Италии дебютную победу в 1/4 финала Кубке Дэвиса

Теннис

Интрига жива

Чемпион Итогового турнира-2024 принес Италии дебютную победу в 1/4 финала Кубке Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Италии сравняла счёт (1:1) в противостоянии с командой Аргентины за выход в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

Первая ракетка мира Янник Синнер во втором матче одержал разгромную победу над 27-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала

Янник Синнер — Себастьяном Баэсом 6:2, 6:1

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Синнер семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Баэса один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Судьба сборных решится в матче парного разряда.

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Янник Синнер
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