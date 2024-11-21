Невероятный темп. Янник Синнер продлевает серию выигранных сетов

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет серию в 22 выигранных сета. В последний раз Синнер отдавал партию сопернику (аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри) ещё в начале октября, в третьем круге "Мастерса" в Шанхае (Китай).

Последние два сета Синнер выиграл сегодня, 21 ноября.

Во втором матче четвертьфинала Италия — Аргентина на Кубке Дэвиса — 2024 Янник одержал разгромную победу над 27-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянца.