  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Невероятный темп. Янник Синнер продлевает серию выигранных сетов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невероятный темп. Янник Синнер продлевает серию выигранных сетов

Теннис

Итальянец снова одержал победу

Невероятный темп. Янник Синнер продлевает серию выигранных сетов

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер имеет серию в 22 выигранных сета. В последний раз Синнер отдавал партию сопернику (аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри) ещё в начале октября, в третьем круге "Мастерса" в Шанхае (Китай).

Последние два сета Синнер выиграл сегодня, 21 ноября.

Во втором матче четвертьфинала Италия — Аргентина на Кубке Дэвиса — 2024 Янник одержал разгромную победу над 27-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу итальянца.

По теме
yellow-arrow
Джокович — Надалю: Мне выпали честь и радость быть твоим соперником на протяжении почти 20 лет
yellow-arrow
Чемпион Итогового турнира-2024 принес Италии дебютную победу в 1/4 финала Кубке Дэвиса
yellow-arrow
ФОТО. В АТР показали совместную пенсию Надаля и Федерера
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости