Джокович — Надалю: Мне выпали честь и радость быть твоим соперником на протяжении почти 20 лет

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил испанца Рафаэля Надаля, который официально завершил профессиональную карьеру.

"Мне выпали честь и радость быть твоим соперником на протяжении почти 20 лет. Мы провели больше 60 матчей. Я научился очень многому в наших сражениях. И спасибо за то, что ты сделал меня таким игроком.

Спортивный и теннисный мир будет скучать по удивительной энергии, которой ты наполнял корт. Мой друг, я желаю тебе удачи с благотворительным фондом, семьёй, с Академией, которая продолжает развиваться и распространяться по миру и в которой ты сможешь делиться опытом, знаниями, страстью и любовью к игре с новым поколением.

Мы будем скучать в раздевалках по твоим разминкам, ускорениям, прыжкам, удивительной парчис – игре, в которую ты играл с командой перед матчами. У нас было много весёлых моментов в раздевалках.

Твоё упорство, твой боевой дух, энергия, с которой ты выходил на корт каждый раз, стойкость, сила – это то, что будет изучаться и передаваться ещё многими-многими поколениями, которые будут стремиться стать таким, как ты. Человеком, как ты, и великим чемпионом, как ты. Большое спасибо и удачи, мой друг", — сказал Джокович в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба Кубка Дэвиса.