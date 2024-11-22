Бывший тренер Надаля недоволен церемонией прощания с Рафой

Экс-тренер Рафаэля Надаля, а по совместительству, его родной дядя Тони Надаль прокомментировал церемонию прощания со своим племянником во время его официальных проводов на спортивную пенсию.

"У меня была работа, и находиться в Малаге для меня было невозможно. Я все это видел по телевизору. Я планировал поехать в Малагу в воскресенье. Я хотел бы быть там, я поехал бы, если бы не было рабочих обязательств. Был ли я удивлен, что Рафа сыграл в одиночном разряде? Я видел, как он тренировался в Манакоре, я видел, как он играл против Баутисты и некоторых других игроков. Правда в том, что мой племянник играл на очень приемлемом уровне, выигрывая сеты у этих людей, и Давид Феррер, по-видимому, думал так же. В конце концов, случилось то, что случалось не так часто.

Рафаэль обычно лучше играл в матчах, чем на тренировках, но на этот раз все было наоборот. Здесь добавилось и волнение, и отсутствие матчевой практики... Я воспринял это должным образом. Если бы это был индивидуальный турнир, я бы почти не расстраивался, но мы говорим о сборной Испании. Так что я расстроился, глядя на его матч и затем парный матч, потому что это означало поражение для команды. Это означало, что очко Рафаэля было бы важно. Это заставляет тебя чувствовать себя хуже, потому что ты защищаешь свою страну, а в этот раз ты не смог этого сделать. Активность его ног была ниже, а когда такое случается, общий уровень немного падает, ты бьешь по мячу чуть позже, мяч наносит меньше вреда сопернику.

Я считаю, что это была достойная прощальная церемония? Нет (смеется). По-видимому, это было эмоционально с помощью публики. Я хотел бы увидеть изображение Рафаэля, который выигрывает Кубок Дэвиса в Севилье, Рафаэля на турнире в Мадриде, Ролан Гаррос или Уимблдоне, потому что это вызывает больше эмоций. Я не хочу никого критиковать. Мне хотелось бы чего-нибудь другого как для его уровня. Я благодарен как член семьи и как бывший тренер Рафаэля за этот жест и благие намерения, но что ж, мне хотелось бы чего-нибудь другого. В настоящее время можно делать гораздо более эмоциональные зрелища, сочетая музыку и графику, а Рафаэль – человек, чьи изображения передают страсть и эмоции. Если бы они это сделали, это было бы лучше" – сказал Тони.