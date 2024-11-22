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Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото
Правильный подход к делу
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками моментами работы в тренировочном зале. Наша спортсмекна уже начала подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее известное
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