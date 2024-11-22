  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото

Теннис
Обновлено

Правильный подход к делу

Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками моментами работы в тренировочном зале. Наша спортсмекна уже начала подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 1Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 2

Напомним, ранее известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта.

По теме
yellow-arrow
На украинского теннисиста упала судейская вышка, он не смог сыграть четвертьфинальный матч турнира
yellow-arrow
Бывший тренер Надаля недоволен церемонией прощания с Рафой
yellow-arrow
Джокович — Надалю: Мне выпали честь и радость быть твоим соперником на протяжении почти 20 лет
Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости