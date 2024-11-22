Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками моментами работы в тренировочном зале. Наша спортсмекна уже начала подготовку к следующему сезону. Соответствующие снимки Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее известное украинское издание объявило ТОП-10 лидеров украинского спорта.