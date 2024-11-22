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На украинского теннисиста упала судейская вышка, он не смог сыграть четвертьфинальный матч турнира

Теннис

Не часто такое бывает

На украинского теннисиста упала судейская вышка, он не смог сыграть четвертьфинальный матч турнира

Фото: Главком

Новина українською

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм должен был сыграть четвертьфинальный матч парного разряда на турнире серии ATP Challenger в испанском Монтемаре. Наш спортсмен вместе с казахом Денисом Евсеевым уже готовы были начать поединок, однако с украинцем произошла неприятность – от сильного ветра на него буквально свалилась судейская вышка.

Позже Ваншельбойм на своей странице в Instagram написал: "Прощай, нос", а также опубликовал фото с ссадинами на груди.

Выяснилось, что перелома носа все же не произошло. Очков и призовых организаторы украинцу не насчитали.

Напомним, что Ястремская уже начала подготовку к следующему сезону.

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Эрик Ваншельбойм
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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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