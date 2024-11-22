На украинского теннисиста упала судейская вышка, он не смог сыграть четвертьфинальный матч турнира

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм должен был сыграть четвертьфинальный матч парного разряда на турнире серии ATP Challenger в испанском Монтемаре. Наш спортсмен вместе с казахом Денисом Евсеевым уже готовы были начать поединок, однако с украинцем произошла неприятность – от сильного ветра на него буквально свалилась судейская вышка.

Позже Ваншельбойм на своей странице в Instagram написал: "Прощай, нос", а также опубликовал фото с ссадинами на груди.

Выяснилось, что перелома носа все же не произошло. Очков и призовых организаторы украинцу не насчитали.