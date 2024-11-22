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Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса

Теннис
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Интригующие матчи ожидают болельщиков

Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса

фото з відкритих джерел

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 ноября, определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).

В первой встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. Ранее в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.

А мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.

Во втором полуфинальном матче встретятся команды Германии и Нидерландов. За день до этого Германия обыграла сборную Канады — 2:0. Победу одержали Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.

В рамках соревнований сборная Испании уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2). Это было последнее соревнование для легендарного испанца Рафаэля Надаля.

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