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Определились полуфинальные пары Кубка Дэвиса
Интригующие матчи ожидают болельщиков
фото з відкритих джерел
Сегодня, 22 ноября, определились все полуфинальные пары Кубка Дэвиса – 2024, который проходит в Малаге (Испания).
В первой встрече 1/2 финала сразятся сборные Италии и Австралии. Ранее в четвертьфинале итальянцы со счётом 2:1 обыграли команду Аргентины.
А мужская сборная Австралии в этой же стадии со счётом 2:1 одолела сборную США.
Во втором полуфинальном матче встретятся команды Германии и Нидерландов. За день до этого Германия обыграла сборную Канады — 2:0. Победу одержали Ян-Леннард Штруфф и Даниэль Альтмайер.
В рамках соревнований сборная Испании уступила Нидерландам в четвертьфинале (1:2). Это было последнее соревнование для легендарного испанца Рафаэля Надаля.
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