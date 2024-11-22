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Сборная Нидерландов вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Дэвиса

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Первая победа есть

Сборная Нидерландов вышла вперед в полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов повела со счётом 1:0 в матче с командой Германии в полуфинале Кубка Дэвиса — 2024. В первой встрече 80-й номер рейтинга Ботик ван де Зандсхулп обыграл 88-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/2 финала

Ботик ван де Зандсхулп — Даниэль Альтмайер 6:4, 6:7 (12:14), 6:3

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время ван де Зандсхулп выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Альтмайера 16 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором матче одиночного разряда сыграют Таллон Грикспор (40-я ракетка мира) и Ян-Леннард Штруфф (43-й номер рейтинга).

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